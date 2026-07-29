Приставы изъяли 160 боеприпасов на входах в нижегородские суды за полгода

Судебные приставы в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года пресекли 2,7 тыс. случаев проноса запрещенных предметов, из них 2,3 тыс. — в здания судов. В том числе у посетителей изъяли 160 единиц боеприпасов, сообщили в региональном ГУФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Также за полгода пресекли попытку проноса в суды 32 единиц холодного оружия, 29 единиц газового и травматического оружия и 16 электрошоковых устройств.

В большинстве случаев граждане приходят с запрещенными предметами из-за незнания, отметили в ГУФССП. Чаще всего приставы выявляют аэрозоли или различные распылители, а также ножницы и перочинные ножи.

Галина Шамберина