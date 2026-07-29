В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане снят режим «беспилотной опасности», который действовал с 4:31 утра. Соответствующее сообщение поступило в официальном приложении МЧС. Аэропорты республики возобновили работу в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

Прошедшей ночью над территорией республики силами ПВО был сбит БПЛА, точное количество объектов не уточняется. Всего российские средства ПВО уничтожили 295 БПЛА над 12 регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей. Режим угрозы атаки БПЛА временно вводился в Заинске, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Влас Северин