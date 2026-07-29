Квартирных воров обвинили в серии краж на 4,5 млн рублей в Нижнем Новгороде

Полиция расследует уголовные дела в отношении троих нижегородцев, которых обвинили в серии квартирных краж. В 2025 году они обворовывали квартиры в четырех районах Нижнего Новгорода, общая сумма похищенного имущества превысила 4,5 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Обвиняемые устанавливали «маячки» и вскрывали замки отмычками или подбирали похожие ключи, отметили в МВД. Они выносили из квартир деньги, драгоценности, бытовую технику, одежду, старинные часы, электросамокаты и спиртные напитки. Пострадавшими от их действий стали десять нижегородцев.

Фигурантов задержали с поличным оперативники полиции при поддержке бойцов Росгвардии. Ранее за ними установили слежку. В день задержания они обокрали квартиру на улице Ижорской и несли вещи к машине, в которой их ждал сообщник.

Следствие доказало причастность обвиняемых к девяти эпизодам краж. Часть имущества удалось вернуть владельцам. Уголовное дело в отношении одного обвиняемого направлено в суд, дела в отношении его сообщников выделены в отдельное производство. Все трое ранее были судимы, добавили в МВД.

Владимир Зубарев