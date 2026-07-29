В Пермский политех подали документы 58 стобалльников

Пермский национальный исследовательский политехнический университет подвел итоги приемной кампании. Как сообщает пресс-служба вуза, в политех подали заявления более 34,9 тыс. человек, желающих обучаться на бюджетных местах по программам бакалавриата и специалитета. Это на 15% больше, чем в прошлогоднюю кампанию. Общее количество поданных документов превысило 50 тыс. Более 2,2 тыс. бюджетных мест заинтересовали свыше 9,9 тыс. абитуриентов из 60 регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В текущем году в университет поступают 58 стобалльников по ЕГЭ, это на 21% больше, чем год назад. Право на зачисление без вступительных испытаний есть также у пятерых победителей и призеров всероссийских олимпиад. Более 800 заявлений подано в рамках целевого обучения.

Самые популярные направления бакалавриата и специалитета — «Строительство», «Нефтегазовое дело», «Государственное и муниципальное управление», «Прикладная информатика», «Экономика», «Программная инженерия» и «Информационные системы и технологии». На каждом из них пожелали учиться более тысячи человек.