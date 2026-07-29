В Пермский политех подали документы 58 стобалльников
Пермский национальный исследовательский политехнический университет подвел итоги приемной кампании. Как сообщает пресс-служба вуза, в политех подали заявления более 34,9 тыс. человек, желающих обучаться на бюджетных местах по программам бакалавриата и специалитета. Это на 15% больше, чем в прошлогоднюю кампанию. Общее количество поданных документов превысило 50 тыс. Более 2,2 тыс. бюджетных мест заинтересовали свыше 9,9 тыс. абитуриентов из 60 регионов страны.
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
В текущем году в университет поступают 58 стобалльников по ЕГЭ, это на 21% больше, чем год назад. Право на зачисление без вступительных испытаний есть также у пятерых победителей и призеров всероссийских олимпиад. Более 800 заявлений подано в рамках целевого обучения.
Самые популярные направления бакалавриата и специалитета — «Строительство», «Нефтегазовое дело», «Государственное и муниципальное управление», «Прикладная информатика», «Экономика», «Программная инженерия» и «Информационные системы и технологии». На каждом из них пожелали учиться более тысячи человек.