В Татарстане утвердили новый трехлетний план капремонта домов на 28,6 млрд рублей

Кабинет министров Татарстана утвердил обновленный краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2026–2028 годы. Общий объем финансирования составит 28,63 млрд рублей, следует из постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2026 году на капремонт планируется выделить 11,19 млрд рублей, в 2027-м — 8,45 млрд рублей, в 2028-м — 8,98 млрд рублей,

Крупнейшей статьей расходов станет ремонт и замена внутридомовых инженерных систем — 8,71 млрд рублей. На ремонт крыш предусмотрено 6,23 млрд, на фасады — 5,22 млрд, на замену лифтов — 4,36 млрд.

Всего за три года планируется заменить 1 030 лифтов, отремонтировать 663,9 тыс. кв. м кровли, 1,36 млн кв. м фасадов и 2,38 тыс. км инженерных сетей.

Влас Северин