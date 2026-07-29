Четыре человека погибли и 46 ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

За прошлые сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя. Об этом 29 июля рассказал врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пострадали за сутки 46 человек — в Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах, а также в областном центре. Семеро раненых, по информации главы региона, находятся в тяжелом состоянии. При необходимости пострадавших могут перевести в федеральные клиники.

ВСУ совершили четыре обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Один раз взрывное устройство было сброшено с БПЛА. Расчеты ПВО и других задействованных подразделений сбили и подавили 128 беспилотников.

По данным Минобороны, минувшей ночью — с 20:00 до 8:00 — на территории РФ были перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Черноземье дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки Белгородская область подверглась атакам со стороны Украины 130 раз. В результате погиб один мирный житель, еще 12 получили ранения.

Денис Данилов