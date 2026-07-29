В Тольятти предлагают объединиться пострадавшим от действий мошенников из УК

Жители Тольятти рискуют нести финансовую ответственность за хищения средств бывшим директором ООО «УК №2 ЖКХ» Ильей Юматовым. Об этом сообщил депутат городской думы Натаниэль Папурин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В апреле 2026 года прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве на сумму около 451 млн руб., однако суд обязал собственников оплатить потребленное тепло зимой 2025 года.

Следствие установило, что Илья Юматов выводил деньги через фиктивные займы в сеть подконтрольных фирм. Несмотря на уголовное преследование директора за кражу средств у поставщиков тепла, жилищная инспекция и суды подтвердили обязанность жителей оплатить фактически полученные услуги.

По мнению господина Папурина, жителям необходимо объединиться для составления коллективных запросов и проведения общего собрания. Политик предлагает помощь в юридическом анализе платежей, проверке новых начислений и решении вопросов о смене управляющей компании при блокировке решений собственников.

Андрей Сазонов