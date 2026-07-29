В Уфимском районе человек погиб, нырнув в озеро

28 июля 40-летний мужчина погиб, прыгнув с помоста в воду в необорудованном для купания месте, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Инцидент произошел вечером в озере Ольховое около села Михайловка.

Предварительно установлено, что пострадавший ударился головой о дно, получил тяжелую травму и потерял сознание. Очевидцы вытащили его на берег. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

Все произошло на глазах у детей погибшего.

Майя Иванова