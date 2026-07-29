УФСБ пресекло контрабанду пиломатериалов из Прикамья в ОАЭ

УФСБ России по Пермскому краю пресечена контрабанда из Прикамья ценных лесных пород за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Пермскому краю Фото: УФСБ по Пермскому краю

Как установили сотрудники УФСБ, организатор преступления незаконно перемещал через таможенную границу Евразийского экономического союза в ОАЭ пиломатериалы. Сумма ущерба превысила 1 млн руб.

Отделом дознания Пермской таможни на основании представленных УФСБ материалов возбуждено уголовное дело. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.