Мэрию Уфы обязали устранить нарушения при обслуживании «ливневок»

Прокуратура Башкирии выявила нарушения при обслуживании ливневых канализаций в Уфе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поводом для проверки стало то, что во время прошедших в июле дождей ливневые канализации и дождеприемные колодцы на улицах и во дворах многоэтажных домов не справились с поступившим объемом воды.

Надзорные мероприятия показали, что в Уфе до сих пор не разработана и не утверждена схема дренажно-дождевой канализации. Это приводит к ненадлежащей работе коммунальных служб по обслуживанию ливневых канализаций и дождеприемных колодцев, недостаточности их пропускной способности, непринятию мер по предотвращению аварийных ситуаций и инцидентов.

По итогам проверки мэрии внесено представление. Прокуратура контролирует его исполнение.

Майя Иванова