Жительницу Самарской области осудили за мошенничество с инвалидностью на 822 тыс. рублей

В Самарской области суд вынес приговор местной жительнице, обвиненной в хищении средств социального фонда путем фиктивного оформления инвалидности. Исаклинский районный суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Установлено, что с февраля 2014 по декабрь 2020 года подсудимая предоставляла в уполномоченные органы подложные медицинские сведения о наличии у нее заболевания, которое дает право на присвоение группы инвалидности. На основании этого она почти семь лет регулярно получала пенсию и другие положенные льготные выплаты.

Общая сумма необоснованно перечисленных средств превысила 822 тыс. рублей. Обвиняемую приговорили к двум годам условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

Одновременно полностью удовлетворен гражданский иск отделения Социального фонда РФ по Самарской области о возмещении причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Георгий Портнов