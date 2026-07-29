В Самаре произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля, в котором пострадали два человека

Во вторник, 28 июля, примерно в 19:10 (MSK+1) в Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля Hyundai Solaris. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В результате произошедшего пострадали двое: пассажир автобуса (девушка 2001 года рождения) и пассажир автомобиля (мужчина 1991 года рождения). Их доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева