В реке Чусовой при опрокидывании лодки пропал один из пассажиров

Транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства опрокидывания маломерного судна в Чусовском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

ЧП произошло вечером 28 июля у деревни Архиповские Бараки. Лодка, в которой находилось три человека, столкнулась каменистой преградой и перевернулась. Два человека спаслись, местонахождение третьего до сих пор не установлено. Организованы поисково-спасательные мероприятия.

Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации маломерного флота. Также взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом.