«Коблик Групп» перезапустит оренбургский завод John Deere в 2027 году

«Коблик Групп» пересмотрела стратегию в отношении своего оренбургского актива John Deere. В пресс-службе компании заявили, что от сделки по продаже завода решено отказаться в пользу самостоятельного перезапуска площадки. Начать выпуск собственной продукции планируется в начале 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Весной 2026 года ООО «Коблик Оренбург» было выставлено на продажу за 3,5 млрд рублей, позднее стоимость актива снизили до 3 млрд рублей. Ранее холдинг рассматривал как вариант продажи, так и перепрофилирование производства. В 2024 году речь шла о выпуске транспортного оборудования для элеваторов — норий, конвейеров и организации сервисного подразделения,однако позднее на заводе начали производить сельхозтехнику. В 2025 году «Коблик Групп» анонсировала инвестиции в модернизацию и расширение мощностей предприятия в размере около 3 млрд рублей.

Холдинг специализируется на оборудовании для послеуборочной обработки зерна, объединяя несколько машиностроительных площадок в России и Белоруссии. Оренбургский завод был построен американской Deere & Co в 2019 году — компания перенесла туда производство из Подмосковья, вложив в создание площадки около 1,2 млрд руб.

Яна Вежлева