В Самаре бывшие корпуса подшипникового продаются за 2 млрд рублей

В Самаре на продажу выставлен имущественный комплекс, входящий в структуру бывшего девятого подшипникового завода. Стоимость лота определена в 2 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из объявления, размещенного на онлайн-платформе, в состав актива входит земельный участок площадью 12,1 га, а также четыре здания общей площадью порядка 54,9 тыс. кв. м. Речь идет о корпусах № 5, 11, 18 и административно-бытовом здании. Объект расположен на первой линии Заводского шоссе.

Потенциальным покупателям предлагаются различные варианты использования площадки: под распределительный центр, производственно-складской кластер, проекты в сфере электронной коммерции, а также для коммерческой застройки, включая автозаправочные станции и сервисные зоны.

В 2022 году эти объекты купило АО «Трейд Инвест» по итогам торгов в рамках процедуры банкротства предприятия. Ранее компания заявляла о намерении создать на этой территории современный складской комплекс.

Георгий Портнов