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Глава СКР взял на контроль наезд на школьницу в Нефтекамске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела по факту получения травм школьницей в Нефтекамске.

Как сообщил информационный центр СКР, в июне на девятилетнюю велосипедистку наехал подросток на электросамокате. В результате столкновения пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Олег Вахитов