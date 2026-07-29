За год средний размер автокредита в Башкирии вырос на 15,7%

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне в Башкирии средний размер выданных автокредитов составил 1,4 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,7%.

Средний размер автокредита в стране в июне составил 1,57 млн. руб., увеличившись за год на 19,5%.

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах был отмечен в Москве (27 млн. руб.), Московской области (1,91 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,82 млн. руб.), а также в Тюменской (1,76 млн. руб.) и Ленинградской (1,68 млн. руб.) областях.

Наибольший рост среднего размера автокредита за год показали Тульская область (+25,4%), Красноярский край (+24,6%), а также Оренбургская (+24,4%), Тюменская (+23,9%) и Вологодская (+21,5%) области.

Самый низкий рост зафиксирован в Самарской области (+9,5%), Пермском крае (+12,2%), а также Иркутской (+13,1%), Свердловской (+13,4%) и Новосибирской областях (+14,6%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек автокредита за год вырос на 18,3% и 20,5% соответственно.

Олег Вахитов