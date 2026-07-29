Епископ Пермский и Кунгурский Игнатий стал митрополитом

Указом патриарха Кирилла на основании определения Священного синода РПЦ епископ Пермский и Кунгурский Игнатий в связи с назначением главой Пермской митрополии был возведен в сан митрополита. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий возглавил Пермскую митрополию РПЦ 17 июля, сменив на этой должности митрополита Мефодия, покинувшего пост в связи с достижением 75-летнего возраста.

25 июля епископ Игнатий прибыл в Пермь, принял дела и провел первую службу в Свято-Троицком кафедральном соборе.