Кандидаты от «Коммунистов России» получили доходы скромнее конкурентов из «Партии пенсионеров»

Центральная избирательная комиссия раскрыла очередные данные о доходах кандидатов в депутаты Госдумы. На сайте стали доступны данные о претендентах от «Коммунистической партии коммунисты России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Доход коммуниста Матвея Алексеева (округ №62 «Пермский») за 2025 год составил 964,39 тыс. руб. Это зарплата в двух компаниях и социальные пособия. На четырех счетах кандидата хранится 52 тыс. руб. Кроме того, он владеет 100% в ООО «База спорта». Его соратник Михаил Дьячков (округ № 64 «Кунгурский») за тот же период заработал 25,3 тыс. руб. в ООО «ОП Щит-2». Он владеет долей в квартире площадью 74,8 кв. м. У него есть два автомобиля: ИЖ-2126 2003 года выпуска и ВАЗ-21053 1983-го. На 12 счетах размещены 4,27 руб. Юрий Сирдюченко (округ №63 «Чусовской») отчитался о доходе в размере 946,57 тыс. руб.: это зарплата, пенсия, соцпособия и проценты от вкладов. У него есть доля в квартире площадью 42,2 кв. м. На восьми счетах лежит более 695 тыс. руб.

Лидер региональной ячейки «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Алексей Грибанов (баллотируется по округу №65 «Кудымкарский») сообщил о квартире, площадью 162,1 кв. м, бане в 99,8 кв. м и девяти счетах на 2,91 млн руб. Передвигается господин Грибанов на автомобиле Toyota Highlander 2020 года выпуска. Сумму доходов он не указал.

Ирина Казанцева (округ №64 «Кунгурский») отчиталась о доходе, превышающем 2 млн руб.: это зарплата в разных образовательных учреждениях. У нее есть доля в квартире площадью 71,2 кв. м. Доход Дмитрия Петухова (округ №62 «Пермский») составил 1,47 млн руб. (зарплата в ООО «РЛМ ГРУПП»). Господин Петухов владеет квартирой площадью 84,1 кв. м, на девяти счетах зафиксировано 98 тыс. руб. Он ездит на автомобиле Nissan X-Trail 2012 года.