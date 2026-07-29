Экс-министр культуры Прикамья вошел в «топ» самых активных депутатов Госдумы

Депутат Госдумы Николай Новичков (партия «Справедливая Россия») оказался среди самых плодотворных народных избранников. Как подсчитал «Ъ», по количеству законопроектов, внесенных в нижнюю палату парламента, он оказался на 10-м месте. На его счету — 480 инициатив. У Ярослава Нилова, расположившегося на первой строчке, их набралось 670.

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Николай Новичков (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Среди наиболее известных предложений экс-министра культуры Прикамья — предложение сделать 1 сентября выходным днем, увеличение отпусков до 35 дней и соавторство в темах, касающихся поддержки бойцов СВО.

Всего за пять лет Госдума приняла 2980 федеральных законов.

Николай Новичков родился во Владимирской области в 1974 году. С отличием окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 1997-м. Доктор экономических наук, профессор, почетный работник науки и техники РФ, профессор ряда российских университетов.

При губернаторе Олеге Чиркунове Николай Новичков сначала занимал пост руководителя департамента территорий администрации губернатора Пермского края. В конце 2010 года глава региона назначил господина Новичкова министром культуры Пермского края. Затем он трудился заместителем руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм), советником министра культуры РФ и советником губернаторов Кировской и Новгородской областей.