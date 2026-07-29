Конкурсный управляющий прикамского завода получит 30 млн рублей вознаграждения

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил требования конкурсного управляющего АО «Новые фитинговые технологии» (НФТ, Чайковский) Алексея Яркова об установлении размера процентов по вознаграждению. Как следует из решения, господин Ярков настаивал на вознаграждении свыше 74,6 млн руб. По мнению конкурсного управляющего, благодаря эффективному управлению с его стороны было погашено свыше 75% требований залогового кредитора. Кроме того, он провел эффективные мероприятия по пополнению конкурсной массы НФТ. В итоге суд уменьшил проценты по вознаграждению до 30 млн руб., поскольку эту сумму он посчитал экономически обоснованной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, НФТ было признано несостоятельным в 2020 году. В 2017 году АО построило в Чайковском завод по производству соединительных деталей трубопроводов. Но уже в 2019 году основной кредитор НФТ Сбербанк потребовал признать компанию банкротом с долгом свыше 2 млрд руб.

В 2024 году в отношении экс-председателя совета директоров АО «Новые фитинговые технологии» Дмитрия Бирковского и экономиста Марины Бирковской было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас его рассматривает Таганский суд Москвы.