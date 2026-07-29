Они работают одни

Несколько организаций Саратовской области регулярно получают подряды на ремонт и содержание дорог в Ртищевском районе. В большинстве случаев на конкурсы подавали по одной заявке. Зачастую с компаниями заключали контракты по максимальной или близкой к ней стоимости. Юристы считают, что ситуация имеет признаки картельного сговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Подавляющее большинство подрядов администрации Ртищевского района Саратовской области на ремонт дорожного покрытия, летнее содержание дорог и очистку от снега отдают единственным участникам торгов. Зачастую с исполнителем заключают контракты по максимальной стоимости или с небольшой скидкой. Подробности «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».

Согласно данным системы, до 2022 года чаще всего Ртищевская администрация подписывала договоры с ООО «Мик-Строй». В 2024-м крупные подряды начало получать ООО «Дорстрой». Эпизодически конкурсы выигрывали ООО «Адристрой-2011» и ООО «ДСК Автодор». С 2024 года в торгах начало принимать участие ООО «Стройагро». На большую часть конкурсов подавали по одной заявке. Стоимость контрактов зачастую была равна или близка к максимальной. Результаты ряда закупок отменяли после подписания договора.

ООО «Мик-Строй» зарегистрировано в июле 2005 года (по данным Rusprofile). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. С декабря 2024 года должность директора занимает Юлия Токалова, она также является единственным учредителем. Основатель компании — Александр Шевченко. За 10 лет организация подписала с Ртищевской администрацией договоры на общую сумму 421 млн руб.

В ноябре 2025 года «Мик-Строй» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Компания 159 раз успела стать подрядчиком государственных и муниципальных органов, проиграв только 17 тендеров. После ухода из Саратовской области в 2024 году организация получила несколько пензенских подрядов. Общая стоимость заключенных с организацией госконтрактов превышает 725 млн руб.

ООО «Дорстрой» зарегистрировано в Турках Саратовской области в 2016 году. Организация занимает восьмое место в региональном финансовом рейтинге дорожных компаний. Учредителями являются Николай Курочкин и Мнацакан Кочарян, последний также работает директором предприятия.

«Дорстрой» подписала с Ртищевской администрацией договоры на общую сумму 160 млн руб. Всего общество получило госконтракты на 4,9 млрд руб.

ООО «Стройагро» существует в Ртищеве с 2015 года. Организация принадлежит Исе Исмаилову (до 2024 года — Иса Газимагамаев), он же бессменно руководит компанией. Основной ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Первые годы существования «Стройагро» завершало с небольшой выручкой и прибылью — до 31 млн руб. и 6,1 млн руб. соответственно.

Подряды от Ртищевской администрации компания начала получать в марте 2024 года. В 2025-м оборот микропредприятия составил 106 млн руб., а прибыль — 3,4 млн руб. За два года и несколько месяцев «Стройагро» заключило с муниципалитетом 40 договоров общей стоимостью около 100 млн руб.

Иса Исмаилов является главой чеченской диаспоры Ртищева. На сайте районной администрации опубликованы новости об участии коммерсанта в духовной жизни муниципалитета. В частности, господин Исмаилов заседал в Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Ртищевского района. Бизнесмену принадлежит еще одна организация — ООО «БКР», специализирующееся на производстве бетона.

«Ситуация имеет признаки нарушения ч. 1 ст. 11 ФЗ „О защите конкуренции“»,— считает юрист Дмитрий Данилов. «Учитывая объемы контрактов, действия участников рынка могут квалифицировать по уголовной статье об ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ). Систематическое наличие лишь одного анонимного участника на сотнях аукционов статистически невозможно на свободном рынке и указывает на предварительное распределение лотов»,— отметил собеседник «Ъ — Средняя Волга». «Символическое снижение цены» эксперт назвал «прямым сигналом об отсутствии реальной конкурентной борьбы». «Чередование победителей среди узкого круга компаний может указывать на отлаженную схему ротации»,— предположил господин Данилов.

Дарья Васенина