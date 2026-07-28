В Ульяновской области к большим срокам приговорены участники экстремистской ячейки

Карсунский суд Ульяновской области в конце минувшей недели огласил приговор десятерым участникам ячейки экстремистской криминальной группировки «Центр-Камаз», действовавшей в Карсунском районе. Об этом сообщили одновременно региональные управления МВД, СУ СКР и ФСБ, благодаря взаимодействию которых была пресечена экстремистская деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ

Сотрудники следственных органов УМВД раскрыли преступную деятельность, расследуя преступления, связанные с разбоем и вымогательством. По данным полиции, участники группировки требовали с предпринимателей Карсунского района ежемесячной платы за «крышевание» в размере 10% от суммы выручки. Кроме того, участники группировки в 2021 году совершили разбойное нападение: в селе Большие Поселки Карсунского района они проникли в дом к пенсионерке, нанесли ей телесные повреждения и под угрозой физической расправы похитили 72 тыс. руб. сбережений. Двоих участников преступной группировки задержали в сентябре, еще четверых — в ноябре 2025 года. В ходе обысков оперативниками и следователями у них изъяты ножи, денежные средства, различная атрибутика, запрещенная на территории Российской Федерации. В марте 2026 года были задержаны еще двое участников ячейки «Центр-Камаз», действовавшей в Карсунском районе (организатор и активист организации).

В ходе следствия выяснилось, что все члены карсунской ячейки группировки «Центр-Камаз» фактически были участниками ячейки движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России). Обвиняемые «участвовали в деятельности преступной группы, пропагандировали среди молодежи идеологию запрещенной в РФ экстремистской организации», криминальные традиции, воровской уклад, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, агрессию и насилие в отношении членов общества, не поддерживающих идеологию экстремистского движения.

Как сообщает СУ СКР, которое в итоге вело следствие, в зависимости от роли каждого, суд признал всех десятерых обвиняемых виновными в организации и участии в деятельности экстремистской организации, а также в вербовке новых членов запрещенной организации ( ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), в разбое организованной группой с применением насилия и с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в вымогательстве организованной группой с применением насилия п. «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Приговором суда троим участникам экстремистской ячейки в зависимости от степени вины назначено наказание от семи с половиной лет до 11 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Семь подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от двух до семи с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В последние годы ульяновская полиция во взаимодействии с УФСБ ведет последовательную борьбу с криминальными группировками региона, такими как «Центр-Камаз», «Связь», «Вырыпаевские», «УЗТС» и др. Первые задержания начались еще в феврале 2024 года в ходе расследования массовой драки с применением стальной арматуры, произошедшей в Ульяновске 28 января около бара «Руки вверх!» на Московском шоссе. Тогда в драке получили увечья несколько подростков. По неофициальной информации, в конфликте были задействованы члены ульяновских группировок «Пески» и «Центр Камаз».

В феврале прошлого года были задержаны 22 человека, имеющих отношение к группировке «Центр-Камаз». В июне был задержан один из лидеров ульяновской группировки «Центр-Камаз», которому также было предъявлено обвинение в создании экстремистской организации. В январе этого года двоих участников группировки за вымогательство и покушение на убийство уже приговорили к девяти и 10 годам лишения свободы. В июне этого года Александр Французов, которого считают «правой рукой» лидера группировки Эмиля Басырова и который, признав вину, пошел на сделку со следствием, приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. В июле было передано в суд и уголовное дело Эмиля Басырова.

Андрей Васильев, Ульяновск