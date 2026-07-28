Мир на перемене

В Татарстане утвердили программу профилактики травли в образовательных учреждениях до 2030 года. Документ предусматривает единый порядок выявления случаев буллинга, подготовку специалистов, развитие школьных служб медиации, усиление профилактической работы с детьми и родителями и мониторинг цифровой активности несовершеннолетних. Необходимость таких мер власти объясняют масштабом проблемы: в России различным формам агрессии подвергаются до 30% молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет. Эксперт отмечает, что проблема травли в образовательной среде по-прежнему остается актуальной, однако подобные инициативы способны повысить эффективность ее профилактики и своевременного выявления конфликтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане утвердили программу по борьбе с буллингом в школах

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ В Татарстане утвердили программу по борьбе с буллингом в школах

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение об утверждении межведомственного плана («дорожной карты») по формированию благоприятного социально-психологического климата и профилактике травли в образовательных учреждениях на период до 2030 года.

Согласно тексту документа, с насилием в образовательной среде сталкивается каждый десятый школьник в мире. В России, по статистике, в той или иной форме агрессии подвергаются до 30% молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет. В группу с повышенными показателями попадают дети 11–12 лет: 28% из них за последние 12 месяцев минимум один раз становились объектами оскорблений и унижений.

Около пятой части всех случаев насилия в отношении подростков и молодежи происходит в системе образования.

План включает мероприятия по трем направлениям. Первое — нормативно-правовое, предполагающее разработку единого алгоритма выявления и рассмотрения случаев травли. Второе — повышение квалификации специалистов, работающих с несовершеннолетними, с включением модулей по профилактике деструктивного поведения. Третье — профилактическая работа с участием детей, родителей и педагогов, включающая тренинги, тематические классные часы и родительские собрания. Также в школах планируется внедрение служб медиации (примирения) для урегулирования конфликтов.

Координацию реализации плана осуществляет министерство образования и науки Татарстана. В числе участников — минздрав, минтруд, министерство по делам молодежи, министерство цифрового развития, а также прокуратура, МВД, СУ СКР по республике и аппарат Антитеррористической комиссии. На муниципальном уровне к работе привлекаются органы местного самоуправления и комиссии по делам несовершеннолетних. В образовательных организациях для работы с ситуациями травли создаются рабочие группы из числа руководителей, советников по воспитанию, педагогов-психологов и социальных педагогов.

Отдельное внимание уделено противодействию кибербуллингу. Мониторинг активности несовершеннолетних в интернете и мессенджерах будет проводиться на постоянной основе. Выявленные материалы с незаконным контентом направляются для блокировки в управление Роскомнадзора по Татарстану.

Для оценки эффективности плана разработана система индикаторов. К 2030 году планируется увеличить охват детей дополнительным образованием до 84%, довести долю школ, использующих медиативные практики, до 35%, а также обеспечить повышение квалификации для 950 специалистов системы профилактики. Кроме того, запланировано проведение не менее 350 тыс. профилактических мероприятий и консультаций для несовершеннолетних и их родителей.

Детский психолог и член «Союза психотерапевтов и психологов» Наталья Наумова в беседе с «Ъ Волга-Урал» подтвердила, что проблема буллинга в школах все еще стоит остро. По ее словам, все три направления, заложенные в республиканской программе, — профилактика, работа с факторами риска и психологическая помощь участникам травли — в равной степени важны для системного решения проблемы. Вместе с тем она отметила, что в ряде школ уже наблюдается положительная динамика.

«Обучение специалистов крайне важно: подготовленный сотрудник действует не импульсивно и не исходя из собственных соображений, а опирается на готовые методики. Это позволяет не изобретать велосипед и значительно повышает вероятность положительного результата. Не менее важна профилактическая работа с детьми и родителями.», — отметила психолог.

За последние полгода время в ряде российских школ случились трагические происшествия, в ходе которых пострадавшими стали не только ученики, но и педагоги, и сотрудники учебных заведений. В январе 2026 года, в одной из школ Нижнекамска произошел инцидент: ученик седьмого класса нанес ножевое ранение сотруднице учреждения. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале со ссылкой на СМИ тогда сообщала, что причиной инцидента могла стать травля подростка со стороны одноклассников из-за лишнего веса. После случившегося в городских школах были усилены меры психологической поддержки учащихся, а с несовершеннолетними из группы риска организована индивидуальная работа. Премьер-министр Алексей Песошин тогда заявлял, что необходимо пересмотреть эффективность воспитательной работы и призвал уделить особое внимание активности детей в цифровом пространстве.

Влас Северин