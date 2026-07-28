Экопарковое хозяйство

Бизнесмен Вадим Меледин, который занимается строительством вейк-парка на реке Мулянке и термального комплекса, намерен построить жилой комплекс рядом с этими объектами. Для этого он зарегистрировал два юридических лица. Параметры проекта предприниматель обещал раскрыть позднее. Сейчас компания господина Меледина занимается строительством жилого комплекса на ул. Космонавта Леонова, 45б. Эксперты полагают, что застройщик отдал предпочтение высокому сегменту жилья. Наличие рядом рекреационных объектов повышает ценность территории. В то же время определенные ограничения на строительство может наложить создаваемая в районе особо охраняемая природная территория.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

О планах по строительству в районе реки Мулянки в микрорайоне Парковом двух жилых комплексов «Ъ-Прикамье» рассказали источники на рынке недвижимости. По их словам, оба дома единой концепции будут находиться на несмежных участках. Строительством обоих ЖК займется инициатор проекта термального комплекса и вейк-парка «Парма» Вадим Меледин. Информацию по срокам, точным участкам и формату реализации проекта собеседники «Ъ-Прикамье» уточнить не смогли.

Как следует из данных Rusprofile, ранее Вадим Меледин зарегистрировал ООО «СЗ ЖК „Экопарк Парма“», а 17 июля еще и ООО «СЗ ЖК „Экопарк Парма. Вторая очередь“». Кроме этого, господин Меледин выступает учредителем шести организаций, включая ООО «СЗ „ЖК Спутник“», которое в начале года получило разрешение на строительство одноименного жилого комплекса на ул. Космонавта Леонова, 45б. Рассчитанный на 415 квартир, 11-этажный ЖК будет состоять из двух домов. Общая площадь жилья составит 18,1 тыс. кв. м, а средняя площадь одной квартиры — 43,8 кв. м. В ЖК пре­дусмотрен паркинг на 91 машино-место, а также парковочное пространство для гостевых мест на придомовой территории. Ввести объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2028 года. Предполагаемая стоимость строительства — 2,27 млрд руб. Генподрядчиком комплекса выступает другая компания господина Меледина — ООО «Парма».

Сам Вадим Меледин в разговоре с «Ъ-Прикамье» подтвердил планы по строительству ЖК рядом с возводимым термальным комплексом на берегу Мулянки, отметив, что деталями проекта сможет поделиться во второй половине августа. По данным «Ъ-Прикамье», оба жилых комплекса будут построены поблизости со строящимся термальным комплексом и вейк-парком «Парма». В 2025 году соответствующий проект еще одной компании господина Меледина, ООО «Вейк парк — Парма», получил статус «приоритетного инвестиционного». Кроме термального комплекса с двумя бассейнами и кафе, застройщик обу­строит зону с пирсом и трассами для вейкбординга. Для строительства объекта компания получила три участка общей площадью более 10 га без торгов. Согласно публичной кадастровой карте, один из предполагаемых участков находится на берегу реки Мулянки, на Встречной улице, рядом с Черняевским лесом.

Территория общей площадью 12 га имеет кадастровую стоимость 166 млн руб. и предназначена для обу­стройства спортивных площадок. Два других, рассчитанных на сельскохозяйственное производство, располагаются в Кондратово. Территория будет доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме рекреативной зоны появится мост через деревню Кондратово. Новый объект может стать площадкой для проведения тематических мероприятий в рамках сотрудничества со спортшколами. Инвестиции в проект составят 295 млн руб.

Стоит отметить, что в долине реки Мулянки создается особо охраняемая природная территория. Площадь будущей ООПТ составит 206,98 га. Экопарк расположится вдоль реки от шоссе Космонавтов до ее устья. На его территории будет запрещено строительство, загрязнение воды и почвы, рубка деревьев, использование ядохимикатов, проведение массовых мероприятий и выгул животных без поводка вне специально организованных площадок.

Директор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина считает микрорайон Парковый весьма перспективным для строительства жилья из-за большого количества зеленых зон и сравнительно низких цен за «квадрат» в сравнении с предложением в центральной части города. Вместе с тем в микрорайоне до сих пор существуют некоторые проблемы с транспортными развязками, которые, по ее мнению, со временем устранятся. Гос­пожа Давлетшина отметила, что с учетом реализации рядом с будущими ЖК проекта термального комплекса и вейк-парка девелопер, вероятно, выбрал «инновационный подход к стратегии развития». «Сейчас многие застройщики делают проекты, нацеленные на создание многофункциональной среды оби­тания рядом с жильем. В таком случае они могут предлагать будущим жителям комплексов дополнительные преференции на посещение рекреационных зон. Таким образом в том числе девелопер формирует будущий спрос»,— говорит эксперт.

Регина Давлетшина добавила, что, учитывая создание в районе реки Мулянки особо охраняемой природной территории, у застройщика могут возникнуть трудности с окончательным согласованием территории под строительство ЖК. «ООПТ накладывает существенные ограничения, но, тем не менее, все зависит от разрешенного вида пользования выбранных земельных участков. В ином случае разместить объект можно сразу за границей охраняемой территории»,— пояснила она.

В ПЗСП полагают, что освоение прибрежной зоны реки Мулянки — это логичный шаг в развитии территории в рамках трендов в градостроительстве. Сегодня вектор смещается в сторону интеграции природных активов в городскую среду: парки, леса, скверы и водоемы. В компании добавили также, что в микрорайоне Парковом сейчас активно строится жилье сегмента «комфорт» и «комфорт-плюс». «Наличие рекреационных объектов повышает стоимость квартир и ценность территории. Застраивать такой участок типовым жильем массового сегмента будет нецелесообразно, поэтому, на наш взгляд, предпочтение будет отдано более высокому сегменту жилья»,— считают в ПЗСП.

Мария Сысоева