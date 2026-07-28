В Прикамье суд взыскал с газовиков 1,4 млн рублей за ущерб окружающей среде

Чайковский городской суд удовлетворил требования прокуратуры к газотранспортной компании. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в 2022 году на участке магистрального газопровода, расположенного в Лысьвенском округе, произошла авария. Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что ответственная за состояние газопровода организация не возместила причиненный природе ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Чайковского суда в соцсети. Фото: страница Чайковского суда в соцсети.

По иску надзорного органа суд взыскал более 1,4 млн руб. в пользу Лысьвенского округа в счет возмещения причиненного вреда. Судя по данным сайта Чайковского городского суда, ответчиком по делу выступало ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Решение по спору было вынесено 22 июля текущего года. В законную силу оно не вступило.