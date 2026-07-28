Отель Hampton by Hilton в Перми откроется 1 ноября

Официальное открытие отеля Hampton by Hilton, расположенного на месте бывшего ДК «Телта», намечено на 1 ноября. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на генерального директора UDS Hotels Марию Ермакаеву, одновременно с этим на первом этаже здания откроется ресторан. По словам госпожи Ермакаевой, техническое открытие отеля может произойти раньше. Этот момент зависит от технологических процессов на соседней строительной площадке, где возводят вторую очередь бизнес-парка «Гоголь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, возведение 15-этажной гостиницы началось в 2021 году. Здание входит в комплекс бизнес-парка «Гоголь», который возводит ижевский девелопер UDS. Hampton by Hilton имеет категорию «4–5 звезд», он рассчитан на 130 номеров. Кроме того, в нем расположены конференц-зал, фитнес-центр, спа-зона и ресторан Lamberti на самом верхнем этаже с панорамным видом.