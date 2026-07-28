Долги оренбуржцев за тепло и свет превысили 1,2 миллиарда рублей

Жители Оренбургской области накопили задолженность за электроэнергию и теплоснабжение в размере более 1,2 млрд руб. По данным «ЭнергосбыТ Плюс», недоплата за свет составила 298 млн руб., за отопление — 948 млн рублей.

В компании отмечают, что в период подготовки к осенне-зимнему сезону своевременная оплата ресурсов приобретает особое значение. Средства потребителей направляются на ремонт оборудования и замену сетей, что позволяет обеспечить надежное теплоснабжение в зимний период. Каждый случай неплатежа, по сути, увеличивает финансовую нагрузку на добросовестных плательщиков.

В связи с этим энергетики вынуждены обращаться в суд. Для должников это оборачивается дополнительными расходами: помимо основного долга начисляются пени, госпошлина и исполнительский сбор. Судебные приставы могут арестовать имущество, а также списать средства со счетов или ограничить выезд за границу.

Яна Вежлева