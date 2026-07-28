Проект пристроя нижегородского лицея №82 повторно не прошел экспертизу

Госэкспертиза в июле 2026 года повторно выдала отрицательное заключение на проект нового корпуса лицея №82 со спортивным ядром в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Проектно-сметную документацию проверяло ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Заказчиком выступает муниципальный «ГлавУКС», проект готовило ООО «ЕС-Проект» из Городца.

Как писал «Ъ-Приволжье», первое отрицательное заключение ПСД получила весной прошлого года. В июле этого года новый корпус включили в городскую программу комплексного развития социальной инфраструктуры на 2020 — 2030 годы. Она в том числе необходима для планирования строительства новых домов: будущие жильцы должны быть обеспечены школами и детсадами. Срок строительства лицейского корпуса установлен сейчас на последний год реализации программы.

Галина Шамберина