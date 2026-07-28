В Орске с 28 июля отменяют три автобусных маршрута

Администрация Орска обнародовала перечень изменений в городских пассажирских перевозках. Согласно опубликованным данным, три автобусных маршрута будут отменены. Под отмену попали маршрут № 1 (от станции Никель до 240 квартала), маршрут № 26 (от Меридиана до поселка Первомайский) и маршрут № 41 (между поселком Круторожино и Мостостроем). В мэрии пояснили, что во всех случаях у пассажиров есть альтернативные варианты проезда.

Маршруты № 26 и № 1 отменяются, поскольку фактически они уже длительное время не функционировали. При этом маршрут № 26а продолжит работать. С маршрутом № 41 ситуация иная: в мае 2024 года его работа уже приостанавливалась из-за истечения срока действия свидетельства у перевозчика. Управление транспорта объявило конкурс на поиск нового подрядчика, однако желающих не нашлось. Тогда альтернативы не было, и через неделю маршрут возобновили. Сейчас в Круторожино и на Мостострой ходят автобусы № 11 и № 4, что позволяет закрыть потребности жителей этих районов.

Яна Вежлева