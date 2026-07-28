В Самарской области проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге
В Самарской области организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту смертельного травмирования мужчины. Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.
Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ
По предварительным данным ведомства, вечером 27 июля на 1113 км перегона ст. Мирная — ст. Зубчаниновка Куйбышевской железной дороги грузовой поезд травмировал местного жителя, переходившего железнодорожные пути.