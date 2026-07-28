В Самарской области проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге

В Самарской области организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту смертельного травмирования мужчины. Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, вечером 27 июля на 1113 км перегона ст. Мирная — ст. Зубчаниновка Куйбышевской железной дороги грузовой поезд травмировал местного жителя, переходившего железнодорожные пути.

Руфия Кутляева