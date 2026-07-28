Москвич через суд требует с оренбуржца $50 тысяч за обман с Porsche

В производство Промышленного районного суда Оренбурга поступило исковое заявление москвича к жителю Оренбургской области: истец требует расторгнуть договор оказания услуг, взыскать переданные деньги, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Как следует из материалов дела, в октябре 2024 года стороны заключили в электронной форме договор на оказание услуг по приобретению автомобиля Porsche на аукционе в США и его доставке в Россию. Москвич перевел оренбуржцу $50 тыс., однако автомобиль до сих пор не был доставлен.

Истец настаивает на применении Закона о защите прав потребителей, указывая, что ответчик занимается предпринимательской деятельностью по «пригону» автомобилей на систематической основе, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. Исковое заявление уже принято к производству. В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания.

Яна Вежлева