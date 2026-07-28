Комиссия невыполнима

Профильный комитет заксобрания Нижегородской области рекомендовал отклонить поправки к Бюджетному кодексу, которые инициировало правительство РФ. Изменения позволят институту жилищного развития «Дом.РФ» заключать с регионами агентские соглашения для подготовки и проведения торгов по аварийным объектам культурного наследия и получать от 20% выручки в виде комиссии. Депутаты отметили, что инициатива наделяет «Дом.РФ» полномочиями, которых нет даже у регионов, и назвали ее «очередным способом легального отъема денег из бюджетов субъектов РФ». Подобную схему в Нижнем Новгороде предлагали еще в 90-е годы, в ситуация с памятниками архитектуры радикально не изменилась, напомнили в заксобрании. В областном минфине добавили, что закон предписывает перечислять все средства от приватизации в бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по налогам обсудил проект поправок к Бюджетному кодексу, внесенных правительством РФ в Госдуму в июне 2026 года. Изменения позволят институту развития в жилищной сфере ПАО «Дом.РФ» стать агентом субъектов РФ для организации торгов по продаже объектов культурного наследия (ОКН), которыми владеют регионы и муниципалитеты. Инициатива касается памятников истории и культуры в неудовлетворительном состоянии, ОКН и земельных участков, на которых они расположены, следует из пояснительной записки к проекту закона. В ней отмечается, что за услуги агента «Дом.РФ» полагается от 20% выручки от продаж.

Поправки к Бюджетному кодексу разработаны в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищному строительству, созданию туристской инфраструктуры и иному развитию территорий по поручению Владимира Путина после встречи с главами муниципалитетов на форуме «Малая родина — сила России» в апреле 2025 года. Среди поручений числилось наделение «Дом.РФ» статусом агента регионов и муниципалитетов для вовлечения в оборот аварийных ОКН, которые не удалось продать. «Дом.РФ» обеспечит регионам и муниципалитетам дополнительный доход в виде налоговых поступлений от новых собственников ОКН и сократит бюджетные расходы на содержание исторической недвижимости и подготовку к торгам. По оценке «Дом.РФ», доходы региональных бюджетов в 2026 году за счет агентирования могут составить 34 млн руб., а в 2027 и 2028 годах — по 114 млн руб. Если закон будет принят, изменения вступят в силу с 2027 года.

Председатель комитета Александр Шаронов посчитал агентскую комиссию завышенной: «20%! Риелторы такие! У меня в связи с этим вопрос: это означает, что минимущества Нижегородской области не может продать ОКН, а «Дом.РФ» придет и сможет?» Предложенную стоимость услуг «Дом.РФ» за продажу аварийных памятников депутат посчитал ничем не обоснованной. Министр финансов Ольга Сулима сообщила, что министерство выдало отрицательное заключение на проект закона. «Мы на самом деле теряем 20%. Во-вторых, Бюджетный кодекс, который сегодня принят, и в который никто никаких изменений не внес, трактует, что все доходы от имущества, принадлежащего субъекту РФ, поступают в областной бюджет. Аналогично доходы от приватизации муниципального имущества поступают в муниципальный бюджет, от федерального — в федеральную казну. Поэтому указанные в проекте закона 20%, даже если он будет принят, мы не сможем им отдавать, потому что Бюджетный кодекс предписывает все доходы перечислять в бюджет субъекта», — разъяснила министр.

Советник-наставник губернатора, депутат Дмитрий Бедняков напомнил, что в 1993 году во времена его работы в должности главы администрации Нижнего Новгорода ему предложили создать ООО «Старый Нижний» для реализации ОКН «с теми же целями, которые сейчас обозначены в проекте закона». «Однако за 30 лет ООО сохранилось, но с объектами культурного наследия радикальных изменений, к сожалению, не произошло. Поэтому в данном случае, мне кажется, будет то же самое: это, по мнению известного юмориста, очередной способ легального отъема денег из бюджетов субъектов РФ. Считаю, что мы не должны поддерживать этот проект», — отметил депутат.

Работа с ОКН в регионах ведется по-разному, добавил министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов. «Есть регионы, которые очень сильно отстают и некоторые даже не хотят в это погружаться с точки зрения реализации ОКН. Учитывая разношерстность подготовки регионов к этому процессу, правительство, естественно, внесло проект такого федерального закона. С нашей стороны могу сказать, что мы используем любые инструменты, и мы считаем, конечно, что закон принесет нам потери», — подытожил чиновник. В итоге комитет рекомендовал не принимать поправки.

Добавим, к реставрации ОКН нижегородские власти в последние годы привлекают бизнес, который покупает старинную недвижимость не только в Нижнем Новгороде, но и других крупных городах.

Владимир Зубарев