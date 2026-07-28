Татарстан возглавил рейтинг направлений для выгодных семейных поездок в августе

Татарстан занял первое место среди российских направлений с наиболее выгодным сочетанием стоимости проживания и перелета для семейных поездок в августе этого года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Путешествия».

Средняя стоимость ночи в регионе составила 9 тыс. руб., медианная стоимость авиаперелета — 11,3 тыс. руб.

По данным сервиса, число семейных бронирований отелей и посуточного жилья с заездом в августе выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем семьи планируют отдых продолжительностью пять ночей.

Анна Кайдалова