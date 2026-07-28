В школу «Акрон-Академия Коноплева» пришел спортивный директор с опытом работы на двух континентах

Должность спортивного директора футбольной школы «Акрон-Академия Коноплева» (Тольятти) занял Алексей Балыбердин. Профессиональный опыт управленца охватывает два континента и насчитывает свыше 11 лет работы в сфере футбола. Об этом сообщают представители школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спортивный директор футбольной школы «Акрон-Академия Коноплева» (Тольятти) Алексей Балыбердин

Фото: пресс-служба футбольной школы «Акрон?Академия Коноплева» Спортивный директор футбольной школы «Акрон-Академия Коноплева» (Тольятти) Алексей Балыбердин

Фото: пресс-служба футбольной школы «Акрон?Академия Коноплева»

Балыбердин участвовал в развитии футбольных проектов в России, Армении, Болгарии, Грузии, Дании, а также в ряде стран Африки. Он работал в уже структурированных клубах и создавал проекты с нуля.

В последние годы специалист занимал руководящие посты в армянском «Алашкерте», болгарском «Ботев Пловдив» и российском клубе Vista.

В «Акрон-Академии Коноплева» в зону ответственности Алексея Балыбердина войдут ключевые направления развития школы. Он будет курировать селекционную и аналитическую работу, а также реализацию программы цифровизации академии. Помимо этого, перед спортивным директором стоит задача сформировать траекторию роста для молодых футболистов и наладить эффективное взаимодействие между спортивным и административным блоками.