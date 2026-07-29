За УТРЗ продолжают вести наблюдение

27 июля арбитражный суд Башкирии ввел в Уфимском тепловозоремонтном заводе процедуру наблюдения. До марта этого года предприятие уже находилось под наблюдением, но затем кассация отменила соответствующее определение суда первой инстанции, вернув дело на новое рассмотрение. Тогда суд пришел к выводу, что нижестоящие инстанции формально оценили довод о возможности предприятия улучшить свою финансово-хозяйственную деятельность. Теперь, как сообщили «Ъ» в УТРЗ, шансов на оздоровление предприятия практически нет: клиенты завода разорвали с ним отношения после начала процедуры банкротства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии 27 июля ввел процедуру наблюдения на Уфимском тепловозоремонтном заводе. Ни резолютивная, ни мотивировочная части определения суда пока не опубликованы.

За последние десять месяцев это уже второе наблюдение на тепловозоремонтном заводе. До этого процедуру вводили по заявлению бывшего директора УТРЗ Дениса Петрова. В июне 2025 года господин Петров, уволенный месяц спустя, сообщил, что у предприятия имеется просроченная кредиторская задолженность на сумму 280,8 млн руб.

В сентябре арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление, несмотря на попытки нового директора УТРЗ Руслана Манапова остановить процедуру. Руководитель предприятия тогда заявлял, что его предшественник перед тем как подать заявление, не опубликовал сообщение о своем намерении в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Кроме того, он настаивал, что предприятие, чья выручка в 2024 году составила 457,7 млн руб., а его активы оценивались в 574,9 млн руб., не находится в банкротном состоянии.

АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» зарегистрировано в 2006 году на базе одноименного ФГУП, подведомственного Министерству путей сообщения России (предприятие ведет историю с 1888 года, когда открылись Уфимские железнодорожные мастерские). Завод ремонтирует маневровые и магистральные тепловозы для железных дорог России и ближнего зарубежья. Бенефициаром АО называют предпринимателя Руслана Фомичева. По данным Rusrpofile, в 2025 году выручка УТРЗ составила 458 млн руб., убыток — 96,1 млн руб.

В декабре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе. «Должник имеет явные признаки неплатежеспособности, на протяжении длительного времени не исполняет обязательства перед уполномоченным органом, а также перед иными кредиторами»,— пояснила апелляционная инстанция.

Арбитражный суд Уральского округа в марте этого года не поддержал часть выводов нижестоящих инстанций, отметив, что они формально оценили финансово-хозяйственное состояние УТРЗ. Предприятие, указал тогда кассационный суд, может рассчитаться с долгами за счет будущих поступлений. Дело было возвращено в арбитражный суд Башкирии на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суд первой инстанции привлек к участию в деле в качестве третьего лица министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии. Суд попросил министерство представить сведения о социальной значимости УТРЗ и письменный отзыв «относительно возможности введения процедуры наблюдения» на предприятии. До этого минпром направлял заводу письмо с требованием объяснить причины ухудшения производственно-экономических показателей предприятия. Несмотря на стремление суда выслушать позицию министерства, оно ее не озвучило: ни устно, ни письменно.

Руслан Манапов сообщил «Ъ», что «шансов сохранить предприятие не осталось». «Поскольку участвовать в тендерах на новые заказы не позволяла банкротная процедура, а старые заказчики также отказались от сотрудничества с АО «УТРЗ», посчитав его не столь благонадежным контрагентом в условиях запущенной процедуры банкротства»,— пояснил генеральный директор предприятия.

До недавнего времени, отметил он, завод продолжал работу, исполнив взятые на себя ранее обязательства перед заказчиками. «Текущая задолженность перед бюджетом и коммунальными службами погашена. Заработная плата выплачена в полном объеме»,— добавил господин Манапов.

Ближайшее судебное заседание назначено на 16 сентября.

Булат Баширов