Жизнь после ключей: о чем молчат многие девелоперы

Покупка квартиры – это марафон. Выбор района, бесконечные просмотры планировок, одобрение ипотеки, подписание договора и, наконец, долгожданный день получения ключей. В этот момент кажется, что главная цель достигнута, а впереди – только счастливая жизнь в новом доме. День выдачи ключей – это прекрасный финал большой сделки, но одновременно и начало новой, еще более долгой истории самого здания.

И вот здесь начинается самое интересное. О чем редко задумываются в красивых офисах продаж на этапе покупки? О том, как именно будет поддерживаться жизнь жилого комплекса после того, как в нем загораются первые окна.

Ведь со временем любой, даже самый совершенный проект требует профессионального и бережного ухода. Без должного внимания дизайнерский подъезд рискует потерять свой первозданный лоск, благоустроенный двор-парк может превратиться в обычный газон, а сложные инженерные системы и технологичные ворота паркинга начнут давать сбои. Когда бытовые мелочи остаются без контроля, изначальная радость от переезда понемногу блекнет, а ценность самой недвижимости на вторичном рынке может начать снижаться.

Настоящий комфорт – это не просто красивая картинка в день заселения. Это то, как жилой комплекс выглядит, функционирует и сохраняет свой статус через 5, 10 или 15 лет благодаря качественному обслуживанию.

Искусство долголетия: почему дома не должны стареть

Федеральный девелопер Унистрой с 30-летним опытом работы полностью перевернул представление о жизненном цикле жилых комплексов. Компания берет на себя абсолютную ответственность за их будущее. Для этого была создана собственная сервисная компания «Территория комфорта». Ее задача – сделать так, чтобы повседневная жизнь резидентов была свободной от бытовых забот, а сами дома с годами становились только лучше и престижнее.

Территория комфорта берет объект под управление с первого дня и обеспечивает высокий уровень сервиса. Это круглосуточные пункты сертифицированной охраны, идеальная чистота в холлах, профессиональный уход за ландшафтным дизайном во дворе и моментальное реагирование на любую заявку через мобильное приложение. Жителям не нужно думать, как вызвать сантехника или починить шлагбаум – все технические и бытовые процессы автоматизированы и контролируются профильными специалистами.

Лучшее доказательство эффективности такого подхода – это реальный внешний вид объектов. Взгляните на эти кадры, сделанные в жилом комплексе ART City в Казани.

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Первым домам этого проекта уже более восьми лет. Но если не знать точной даты постройки, создается полное ощущение, что ключи жителям передали буквально в прошлом месяце. Благодаря непрерывной работе Сервисной компании фасады зданий полностью сохранили свою первозданную геометрию и насыщенность цвета. На территории и в общественных пространствах нет ни малейшего намека на разрушение – прогулочный бульвар, холлы и арт-объекты выглядят так же свежо, чисто и современно, как в день открытия.

Уникальный сервис на пермской земле

Именно эти строгие стандарты долговечного комфорта и безупречного сервиса показал Унистрой на рынке Перми. Покупателям проектов девелопера – ЖК Уникум на Энгельса и ЖК Причал – не придется сталкиваться с коммунальной рутиной. Жизнь после получения ключей здесь продумана до мельчайших деталей.

• Технологичный фокус: ЖК Уникум на Энгельса (ДКЖ)

В этом проекте «Территория комфорта» берет под особый контроль сложнейшую внутреннюю инженерию. Специалисты будут следить за бесперебойной работой многоступенчатой системы очистки, благодаря которой чистая питьевая вода течет прямо из-под крана в каждой квартире. Под надзором окажется и технологичный мультисенсорный двор-парк: уход за редкими растениями, отвечающими за природную ароматерапию, доверят профессиональным садовникам. При этом эстетика и чистота фасадов останутся безупречными благодаря корзинам для кондиционеров (в 9-этажных секциях) или специальным помещениям для кондиционеров на каждом этаже (в 25-этажных секциях).

• Курортный фокус: ЖК Причал в Верхней Курье

Здесь, помимо привычно высокого уровня технологичности и комфорта, фокус сервиса дополнительно направлен на поддержание приватности и эстетики. Собственная служба безопасности обеспечит строгий контроль закрытого контура, гарантируя покой каждой семьи. Внутренний дендропарк, созданный ландшафтными дизайнерами, сохранит свой первозданный вид в любой сезон: Сервисная компания организует правильный полив летом и бережную уборку снега зимой, исключая повреждение редких зеленых насаждений. При этом парковочные места для каждого автомобиля всегда будут очищены и готовы к приезду владельцев.

Вложения, которые защищены временем

Выбирая квартиру в ЖК Уникум на Энгельса или ЖК Причал, покупатель инвестирует в безупречный образ жизни, который гарантированно не потускнеет со временем.

Благодаря экосистеме «Территории комфорта» эти жилые комплексы останутся эталонами архитектурной эстетики и технологического комфорта в Перми. Для тех, кто покупает жилье для себя – это уверенность в благополучии своей семьи. Для инвесторов – гарантия того, что капитализация объекта будет только расти, а сама недвижимость сохранит статус ликвидного и дефицитного актива на десятилетия вперед.

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