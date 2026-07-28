В Самарской области обнаружили пляж с норовирусом

На пляже в Отрадном на реке Большой Кинель выявлен норовирус. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Самарской области во вторник, 28 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Также вода не соответствует по микробиологическим показателям на пляжах на островах Орлово, Сакулино1 и Сакулино2 в Новокуйбышевске.

Кроме того, отклонения от нормативов зафиксированы в местах рекреации в Красноглинском районе, в районе Барбошиной поляны, Фестивальной поляны и на пляже в санатории «Можайский» на Волге в Самаре.

Георгий Портнов