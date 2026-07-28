ПСБ повысил ставки по вкладам для физлиц

ПСБ улучшил условия по самым востребованным у розничных клиентов сберегательным продуктам.

По «Народному вкладу» максимальную ставку 30% годовых получат новые клиенты при размещении средства на 32 дня, при открытии вклада на 91 день доходность составит 22%, на 150 дней - 20%. Депозит можно открыть на сумму от 10 000 до 50 000 рублей. Для новых вкладчиков, которые оформят заявление о переводе пенсии в ПСБ, доступны повышенные процентные ставки: на сроке 91 день доходность составит - 27%, на 150 дней — 25%.

Максимальная доходность по вкладу «Сильная ставка» на три месяца увеличена до 13,8% годовых, на шесть месяцев - до 14,2%, на девять месяцев – до 14%, на год – до 13,9% годовых. Предложение действует для клиентов, которые размещают новые денежные средства в банке. Вклад можно открыть только один раз на сумму от 50 тысяч до 10 млн рублей.

«Мы улучшили условия по вкладам, которые по-прежнему остаются наиболее простым и надежным инструментом сбережений и получения гарантированного дохода. Учитывая незначительные колебания ключевой ставки, тенденция к росту накоплений у граждан сохранится. Высокие процентные ставки и широкий выбор депозитных продуктов уже сейчас позволяют клиентам зафиксировать выгодные условия на разных сроках в зависимости от своих финансовых целей», - отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

Условия «Народного вклада»: валюта – рубли. Срок: 32, 91, 150 дней. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. «Народный вклад» открывается для новых вкладчиков, не имеющих действующих (в том числе закрытых) срочных вкладов и накопительных счетов (в т.ч. с нулевыми остатками) в период 180 дней, предшествующих дате открытия вклада. Ставка по «Народному вкладу» (в т.ч. минимальная гарантированная ставка) для новых вкладчиков на суммы от 10 000 до 50 000 руб. составляет: на срок вклада 32 дня - 30% годовых; на 91 день - 22%; на 150 дней - 20%. Ставка по «Народному вкладу» (в т.ч. минимальная гарантированная ставка) для новых вкладчиков - пенсионеров при предоставлении в банк заявления в адрес Фонда пенсионного и социального страхования РФ и его территориальных органов о перечислении пенсии на счет, открытый в банке не позднее чем за 30 календарных дней до даты открытия вклада составляет: на срок 32 дня - 30% годовых; на 91 день- 27%; на 150 дней - 25%. Заявление может быть предоставлено в подразделение банка, либо через систему дистанционного банковского обслуживания PSB-Retail, либо через мобильное приложение PSB-Mobile. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Банк ПСБ» и в мобильном или интернет-банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц. Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Максимально допустимое количество вкладов, открытых на одного вкладчика, - 1 вклад. Условия вклада «Сильная ставка»: валюта – рубли. Срок вклада: 91, 181, 270, 367, 547, 731 день. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, ограничено, одному вкладчику доступен к открытию 1 вклад. Минимальная сумма вклада -50 тыс. руб. Максимальная сумма вклада - 10 млн руб. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу «Сильная ставка» (в т.ч. минимальная гарантированная ставка) на суммы от 50 тыс. руб. до 10 млн на срок 91 день - 13,8% годовых, на 181 день - 14,2%, на 270 дней - 14,0%, на 367 дней - 13,9%, на 547 дней -11,5%, на 731 день - 11,5% действует при размещении вклада и применяется на «новые деньги» – разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада – накопительных счетах, счетах, к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад «Сильная ставка», и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Базовая ставка по вкладу «Сильная ставка» (в т.ч. минимальная гарантированная ставка) на суммы от 50 тыс. руб. до 10 млн на срок 91 день - 12,1% годовых, на 181 день - 12,5%, на 270 дней- 12,3%, на 367 дней - 12,1%, на 547 дней -10,3%, на 731 день - 10,3%. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Банк ПСБ» и в мобильном или интернет-банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк ПСБ». Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 млн руб. в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Универсальная лицензия Банка России № 3251.

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