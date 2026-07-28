Бизнесу Башкирии предложили отказаться от рекрутинга кадров в рабочих домах

Работодатели, их объединения и торгово-промышленные структуры должны исключить практику привлечения рабочей силы через неформальных посредников и так называемые рабочие дома, пришли к выводу участники круглого стола, который прошел в Общественной палате Башкирии. На мероприятии обсуждали трудовую адаптацию бездомных граждан, в том числе инвалидов, сообщает пресс-служба Уфимской епархии.

В круглом столе участвовали, помимо членов Общественной палаты, представители центра социальной адаптации «Переправа», МВД, регионального управления ФСИН, мэрии Уфы, министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, Республиканского центра занятости, а также настоятель Крестовоздвиженского храма Уфы Роман Хабибуллин. Они признали проблему эксплуатации людей в рабочих домах, в которых граждане трудятся за еду или небольшое вознаграждение без оформления трудовых отношений.

Резолюция встречи, которую планируется направить главе Башкирии, региональному правительству и профильным ведомствам, содержит рекомендации не только бизнесу, но и министерствам, правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Например, МВД, прокуратура и гострудинспекция должны усилить борьбу с нелегальным посредничеством, незаконным изъятием документов у граждан, невыплатой зарплат. Им рекомендовано наладить обмен данными о местах вербовки людей у вокзалов и рынков. ФСИН и органы пробации рассмотрят идею сформировать банк вакансий для лиц, которые находятся на постпенитенциарном наблюдении и относятся к группе риска бездомности.

Через полгода Общественная палата Башкирии проведет анализ изменения ситуации.

Идэль Гумеров