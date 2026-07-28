В Самаре известный профессор урологии умер в 48 лет

Профессор кафедры урологии Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Александр Зимичев скоропостижно скончался на 49 м году жизни в понедельник, 27 июля. Об этом сообщают его коллеги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор урологии Александр Зимичев

Фото: uroweb.ru Профессор урологии Александр Зимичев

Фото: uroweb.ru

Александр Зимичев работал в медицине 25 лет. В качестве оперирующего хирурга он помог тысячам пациентов, в том числе с тяжелыми диагнозами.

В научном сообществе он был известен глубокими исследованиями и последовательным развитием урологической практики. Как педагог Александр Зимичев воспитал несколько поколений врачей, доступно объясняя сложные клинические вопросы и прививая ученикам высокие стандарты профессиональной этики.

Георгий Портнов