В Самаре известный профессор урологии умер в 48 лет
Профессор кафедры урологии Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Александр Зимичев скоропостижно скончался на 49 м году жизни в понедельник, 27 июля. Об этом сообщают его коллеги.
Профессор урологии Александр Зимичев
Фото: uroweb.ru
Александр Зимичев работал в медицине 25 лет. В качестве оперирующего хирурга он помог тысячам пациентов, в том числе с тяжелыми диагнозами.
В научном сообществе он был известен глубокими исследованиями и последовательным развитием урологической практики. Как педагог Александр Зимичев воспитал несколько поколений врачей, доступно объясняя сложные клинические вопросы и прививая ученикам высокие стандарты профессиональной этики.