В Уфе завершилась регистрация кандидатов в депутаты горсовета

Территориальные избирательные комиссии Уфы зарегистрировали 89 кандидатов, выдвинутых для участия в выборах в горсовет по одномандатным округам. Таким образом, в среднем каждый из 18 округов будет представлен примерно пятью претендентами на депутатский мандат.

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома Башкирии, на участие во всех округах смогли провести своих представителей партии «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР. КПРФ будет представлена в 16 округах, «Справедливая Россия» — в 15. Кроме того, по одному кандидату выдвинули «Зеленые», «Родина», Партия пенсионеров. Один человек баллотировался как самовыдвиженец.

В избирательный бюллетень по общегородскому избирательному округу будут включены парламентские партии — КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия», ЛДПР и «Единая Россия».

30 июля в малом зале Курултая Башкирии состоится жеребьевка по определению мест партий в избирательных бюллетенях.

Идэль Гумеров