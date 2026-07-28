С начала года в Башкирии выявили около 60 тысяч нарушений закона

В первом полугодии прокуроры Башкирии выявили около 60 тыс. нарушений федерального законодательства, внесли около 3 тыс. протестов и свыше 16,3 тыс. представлений, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, с начала года более 15,6 тыс. человек привлекли к административной и дисциплинарной ответственности, было возбуждено 189 уголовных дел.

После внимания прокуратуры были погашены долги по зарплате на 126 млн руб., предпринимателям выплатили почти 190 млн руб. за работы и товары, а по закупкам и нацпроектам возбуждено 42 уголовных дела.

Прокуроры также пресекли более 16,5 тыс. нарушений, восстановили права почти 2 тыс. детей, добились жилья для около 300 детей-сирот и инициировали 17 уголовных дел в защиту несовершеннолетних.

Также выявили 398 должностных лиц, нарушивших обязанности и ограничения, 684 чиновника привлекли к ответственности, а десять уволили в связи с утратой доверия, добавили в ведомстве.

Майя Иванова