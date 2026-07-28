Суд отказал самарскому санаторию управления делами президента в смене категории земли лесного фонда

Верховный суд РФ отказал ФГБУ «Санаторий "Волжский утес" имени академика Е. И. Чазова» управления делами президента России в передаче кассационной жалобы судебной коллегии по экономическим спорам. Санаторий добивался исключения земельного участка из лесного реестра.

«Волжский утес» в иске к министерству природных ресурсов Самарской области просил признать незаконным принятое в 2024 году решение минлесхоза региона «об отказе в приведении сведений государственного лесного реестра (ГЛР) о земельном участке в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕГРН», согласно которым находящийся в Шигонском лесничестве участок площадью 167 тыс. кв. м не относится к землям лесного фонда.

В июле 2025 года суд отказал в требовании, установив, что, согласно данным государственного лесного реестра, спорный земельный участок находится в границах Усольского участкового лесничества Шигонского лесничества и относится к особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы «Орлиная пещера».

Кроме того, установлено, что при постановке участка на государственный кадастрвый учет в 2018 году межевой план был составлен «в отсутствие лесоустроительной документации, вопреки требованиям пунктов 1, 2 ст. 11.10 Земельного кодекса и приказа Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 № 921, действовавшего на момент составления межевого плана». В межевом плане указано, что участок относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов. Из заключения кадастрового инженера следует, что такой вывод сделан исключительно на основании ответа министерства лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в августе 2018 года, о том, что, согласно представленным каталогам координат, участок не относится к землям лесного фонда.

«Однако, как установлено судом, ответ на запрос кадастрового инженера от имени заинтересованного лица подписан руководителем управления лестного планирования и организации лесопользования департамента лесного хозяйства Е.В.Ефремовой, полномочия которой на представление информации от имени государственного органа не подтверждены. Более того, заявителем в материалы дела представлено письмо от 07.11.2024, подписанное тем же сотрудником министерства, содержащее информацию о нахождении части земельного участка в квартале 4 выделах 1,5,9,8,13,11 , квартале 12 выделах 1,5,9 Усольского участкового лесничества Шигонского лесничества, т.е. относящегося к землям лесного фонда», — говорится в решении суда.

Решение суда поддержали вышестоящие инстанции.

Сабрина Самедова