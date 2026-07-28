Земельный совет одобрил участок под гостиницу на съезде к Мызинскому мосту

Совет по земельным отношениям одобрил ООО «Тепловая эстетика» Андрея Радаева аренду земельного участка площадью 2,3 га под строительство гостиничного комплекса на пересечении проспекта Гагарина и трассы Москва — Казань (съезд на Мызинский мост) в Нижнем Новгороде. Инвестор намерен вложить в проект не менее 300 млн руб., по мнению миграда, объем инвестиций должен превысить 370 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эскизный проект строительства гостиничного комплекса Фото: с заседания земельного совета Схема расположения участка для строительства гостиничного комплекса Фото: с заседания земельного совета Следующая фотография 1 / 2 Эскизный проект строительства гостиничного комплекса Фото: с заседания земельного совета Схема расположения участка для строительства гостиничного комплекса Фото: с заседания земельного совета

Как стало известно на совете, ранее на эту площадку претендовала Росгвардия – под строительство своей поликлиники. Однако затем от этих планов отказались.

Главный архитектор области Сергей Попов отметил, что на участок претендовал не один инвестор, но ничего не получилось, так как там нет нормальных инженерных сетей.

Зампредседателя правительства Артур Батурский пообещал помочь инвестору с этим вопросом. Проект ранее презентовали губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, он его поддержал, добавил глава минимущества Сергей Баринов.

Галина Шамберина