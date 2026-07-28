Оренбургские производители нашли партнеров в Индии по итогам бизнес-миссии

В рамках деловой поездки в Нью-Дели оренбургские предприниматели провели серию B2B-переговоров, а также встретились с потенциальными партнерами и посетили Торговое представительство России в Индии. Индийские компании выразили интерес к продукции нескольких региональных производителей.

Например, импортер продуктов питания Annapoorna Foods заинтересовался холодным чаем медоварни «Степь и ветер». Компания GourMet Foods Pvt Ltd обратила внимание на пасту из гречневой муки, выпускаемую «Андреевским подворьем». Представители Кремне-магниевого завода провели переговоры с поставщиками удобрений, наиболее перспективным партнером стала компания Pratik Fertilisers, работающая по всей Индии и располагающая собственной лабораторией. Предприятие «ОМ» обсудило сотрудничество с производителем огнестойких промышленных изделий Wedge India и инженерным холдингом SRB Group.

По итогам встреч стороны договорились проработать условия тестовых поставок и продолжить переговоры о совместных проектах. Результаты бизнес-миссии оцениваются как перспективные для дальнейшего расширения экспортного сотрудничества между Оренбургской областью и Индией.

Яна Вежлева