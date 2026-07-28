В Кировской области в этом году на грантовую поддержку фермерских хозяйств направят 39 млн руб. Размер гранта на один проект составит от 3 до 8 млн руб., сообщает пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области на гранты фермерам направят 39 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кировской области на гранты фермерам направят 39 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Губернатор Александр Соколов поручил пересмотреть условия предоставления грантов, сделав акцент на проектах по переработке сельхозпродукции. По его словам, при подготовке изменений необходимо изучить опыт Чувашии, где благодаря мерам господдержки удалось увеличить объемы переработки.

За последние пять лет господдержку получили 62 фермерских хозяйства региона. Они занимаются выращиванием и переработкой картофеля, овощей и ягод, а также развивают молочное и мясное животноводство, коневодство и птицеводство.

Анна Кайдалова