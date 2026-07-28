В Чувашии за неделю объявили госзакупок на 1 млрд рублей
За минувшую неделю в Чувашии разместили 309 закупок для государственных и муниципальных нужд на общую сумму 1 млрд руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
В Чувашии за неделю объявили госзакупок на 1 млрд рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Крупнейшей закупкой недели стала поставка хмелевых опор для площади 60 га в Вурнарском муниципальном округе. Начальная стоимость контракта превысила 90 млн руб.
Самой конкурентной закупкой стала поставка холодильной витрины-прилавка для гимназии № 8 в Шумерле, на участие поступило семь заявок.
Стоимость капитального ремонта главного корпуса Чебоксарской районной больницы удалось снизить на 39 млн руб., или на 12% от начальной цены.