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В Янтиковском округе могут создать производство по переработке карбонатных пород

В Янтиковском округе Чувашии планируют создать производство по добыче и глубокой переработке карбонатных пород. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Проект предусматривает создание 40 рабочих мест.

По словам министра промышленности и энергетики республики Марата Якушева, инвесторам в республике доступны субсидии, льготные займы Фонда развития промышленности по ставкам 3-5%, а также компенсация затрат на приобретение оборудования.

Анна Кайдалова