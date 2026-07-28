Самарская область на втором месте в ПФО по эффективности контрольно-надзорной деятельности

Самарская область по итогам первого полугодия этого года заняла второе место среди 12 субъектов ПФО по эффективности контрольно-надзорной деятельности. В 2025 году регион занимал четвертую позицию, сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов / Коммерсантъ

В регионе на 20% снижено количество выездных проверок за счет активного внедрения профилактических инструментов. Результативность контрольных действий по индикаторам риска превышает 80%.

В министерстве отмечают, что особый акцент сделан на цифровизацию процесса. Внедряются дистанционные форматы взаимодействия, мобильное приложение «Инспектор» и беспилотные системы мониторинга.

Руфия Кутляева